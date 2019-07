Stečaj ipak nije rješenje za Aluminij

Advertisements

Čović i Miličević kasnije su “kulturno” izbjegli novinare, a javnosti su se obratili predstavnici Aluminija – predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Klepić i predsjednik Skupštine Sindikata Pero Bebek. Zbog krizne situacije u Aluminiju formiran je Odbor za hitnost. Klepić je otkrio da je glavna tema razgovora bio Aluminij, odnosno kako spasiti nekadašnjeg giganta, te kako nastaviti poslovanje i šta raditi u kriznim situacijama. Zajednički zaključak je briga o svih 900 radnika Aluminija. To je prvenstvena briga svih, počevši od politike, Nadzornog odbora, uprave i samog Sindikata. Ocijenio je da je Vlada FBiH donijela dobru odluku o nastavku poslovanja Aluminija u okviru finansijske konsolidacije.

– Produženo je za šest narednih mjeseci, što daje prostor da preduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu, neopterećeno brigama da će neko blokirati račun i pokrenuti stečaj radi neplaćanja. Dobili smo dodatni prostor i vrijeme u kome možemo pokušavati pronalaziti način kako da opstane Aluminij, rekao je Klepić.

Razgovarano je i o nastavku proizvodnje, na osnovu analize koja je uređena proteklog vikenda.

– Riječ je o oživljavanju dijela proizvodnje u kontinuitetu, odnosno da prvo krenemo sa ljevaonicom. Na osnovu analiza i procjena, moguće je u kratkom roku da ljevaonica krene sa radom. Trenutno se rade analize za anode i elektrolizu, pojasnio je on.

Vjeruje da je firma na dobrom putu da iznađe određeni model funkcionisanja i oživljavanja, te ponovnog stavljanja u pogon. Koliko će to vremenski trajati, ne može se precizirati. Klepić tvrdi da finansijska konsolidacija onemogućava bilo kome da blokira Aluminij, te mu omogućava poseban račun kroz koji može poslovati. Također, kako je naveo, ona onemogućava pokretanja stečaja Aluminija od strane onih koji bi to željeli uraditi zbog starih potraživanja.

– Ona omogućava, ukoliko smo u mogućnosti trenutno poslovati i osiguravati sebi neki cash flow, da možemo živjeti i preživljavati. Mislim da je u dobroj mjeri dala jednu nadu za život Aluminija”, ocijenio je Klepić.

Ističe da, iako je godinama stečaj bio jedna od opcija ili mač nad glavom Aluminija, on više nije prioritetno opcija broj jedan.

– Prioritet je ono što smo dobili u petak od Vlade, a da taj dokument nije došao, vjerovatno bi se morao pokrenuti stečaj. Analiza koju smo jutros dobili pred ovim tijelom koje je neformalnog karaktera s obzirom da unutra djeluju Upravni odbor, Nadzorni odbor, ministrica je također tu, pokazuju da je ljevaonica ekonomski opravdana da krene odmah sutra ako s eosiguraju ekonomski preduvjeti, naravno. Računica pokazuje da je moguć održiv modul funkcionisanaj za ljevaonicu, kazao je Klepić.

On je dodao kako se trenutno radi izrada za anode, nakon toga će se raditi i za elektrolizu.

– Dakle, apsolutno ima prostora za vjerovanje da je moguće, ali znate da su planovi jedno,a da se u realizaciji mogu pojaviti problemi. U svakom slučaju očekuje se podrška Vlade FBiH a nadam se da će određene pogodnosti postići i sa Republikom Hrvatskom, ali model je ekonomski apsolutno održiv, smatra on.

Klepić je kazao kako će se električna energija kupovati i nabavljati prema potrebama kako će se odvijati proizvodnja.

– Ako će se krenuti prvo od ljevaonice, onda će se naći model za to. Izračuni pokazuju, o cijeni uopće ne razgovaramo, ekonomska logika je da ćemo moći funkcionirati prema nekoj prihvatljivoj cijeni ukoliko dobijemo još neka oslobađanja od Vlade, da nam snize cijene troškova, što su i obećali. Smatram da ćemo ljevonicu ukoliko dobijemo neku prihvatljivu cijenu moći vrlo brzo podići, kazao je Klepić.

Ekonomski model preduzeća neodrživ ukoliko se nastavi raditi prema cijenama na berzi po kojim se do sada radilo. Kada su u pitanju nezakonske radnje u zadnjoj decenii, predsjednik Skupštine Nezavisnog sindikata Aluminija Pero Bebek je kazao da je toga bilo.

– SIPA je jedno vrijeme istraživala, ali su ti papiri negdje nestali, mislim da se to dešavalo 2014. godine. Da li ih ima i dalje ne mogu tvrditi, ali mislim da ih je bilo, kazao je Bebek.

On je dodao kako od organa vlasti očekuje da rade svoj posao, ali da smatra kako je neko sigurno opstruirao taj rad.

– Sjećamo se da su se 2014. godine radile opsežne stvari, ali ti papiri su negdje nestali. Ko ih je sklonio, mi to ne znamo. Što se tiče nas djelatnika, mi smo za to da institucije rade svoj posao”, poručio je on.

Istakao je kako je zadovoljan sastankom s Čovićem i Milićević, te da je ovo njihov drugi sastanak, a da je dogovor da ovakvih sastanaka bude što više i češće.

– U nekoj krajnjoj liniji razgovarali smo o tome da se svih 900 djelatnika vrati na posao, u kojem vremenskom periodu ne znamo. Slažem se da je ljevaonica broj jedan, a poslije se rade analize za anode. Te anode o kojima govorimo nekada davno su izvožene nekim firmama, recimo u Podgorici. Anode su još u analizi, a uz analizu anoda doće do čišćenje elektrolize. Dake, to je srž današnjeg sastanka, i može se reći da bi ljevaonica mogla početi s radom već danas uz određeen uvjete, dodao je Bebek.

Na kraju kazao kako se radi o vrlo maloj količini struje za pokretanje ljevaonice, jer dosadašnja struja je bila 143 megavat sata a sada bi se radilo o nekoliko megavat sati, stoji u saopštenju.

