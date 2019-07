Baručija: “SAD podržavaju BiH na putu ka EU i NATO savezu”

Advertisements

Veoma važnu ulogu u ovim procesima i vraćanje fokusa Bosne i Hercegovine američkim zvaničnicima odigrao je Internacionalni Republikanski institut (IRI) koji je sa svojim projektima uz ostale respektabilne organizacije svakodnevno prisutan u našoj domovini,” izjavila je Aida Baručija poslanica Nezavisnog bloka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine po okončanju zvaničnih susreta predstavnika SAD i Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji se prethodnih dana nalazio u posjeti SAD.

“Klub za evropske integracije i sigurnosna pitanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine čini devet različitih političkih opcija čiji je sastavni dio i Nezavisni blok. Ovo su prilike da se na direktan način pokuša učiniti što više za Bosnu i Hercegovinu. Razgovori su oslikavali značaj uticaja SAD na dešavanja u Bosni i Hercegovini i njihovo ponovno stavljanje Bosne i Hercegovine u fokus SAD. Kogresmeni i dužnosnici iz SAD s kojima je razgovarano obećali su svoje zalaganje i učešće u tom važnom procesu za BiH,” dodala je poslanica Aida Baručija podsjećajći kako je za delegaciju Parlamentarne skupštine BiH upriličen niz sastanaka sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država od čega je neophodno izdvojiti sastanke u State Departmentu, Kongresu, USAID – u, NED – u, Savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu.

“The National Endowment for Democracy (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom svijeta. Teme razgovora su bile vezane za njihove projekte u Bosni i Hercegovini. Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu (ACBiH – Advisory Council for Bosnia and Herzegovina) jedna je od najznačajnih nevladinih organizacija van Bosne i Hercegovine koja promovira i zastupa interese naše jedine domovine, ali i veoma važan glas za Bosnu i Hercegovinu na američkom Capitol Hillu. Razgovarali smo o nizu problema i mogućim rješenjima kao i o godišnjici srebreničkog genocida koju je ova organizacija dostojanstveno obilježila.

Iskoristila sam priliku pozivati kolegice i kolege da bez obzira na stranačku, nacionalnu, religijsku ili bilo koju drugu pripadnost podrže usvajanje ovog Zakona u našem Parlamentu jer je to civilizacijski čin i moralna obaveza svih nas, budući da se radi o neospornim i sudski dokazanim činjenicama za koje su egzekutori i njihovi nalogodavci dobili preko 700 godina zatvora. Ukoliko to ipak ne učine, onda očekujem da Visoki predstavnik iskoristi svoje ovlasti i spriječi institucionalno ispoljavanje i širenje glorifikovanja, ismijavanja i negiranja srebreničkog genocida,” zaključila je Aida Baručija, prenosi “NAP“.

