Radnici Aluminija idu pred HDZ

Radnici još uvijek vjeruju da je rješenje moguće.

Nakon sastanka u Aluminiju, radnici su odlučili otići pred zgradu HDZ-a, jer polako shvataju ko je najodgovorniji za propast njihove firme.

“Dogovoreno je da sindikati izaberu četiri čovjeka koji će razgovarati s političarima, kojima pojma nemam.Dolazit ćemo na dežure, odredit će se ljudi, jer nema smjena i rada, da se ne bi desili da uvijek isti dolaze, podijelit ćemo se u grupe, dok ne dođe stečajni upravnik”, kazao je radnik Jozo Šarić, koji je Aluminiju radi od 1984. godine,prenose Vijesti

On je dodao kako mu nije stalo do njega, ali da mu je žao mladih, djece, jer on će se nekako snaći.

“Neću nigdje naći ovakvu platu, radit ću duplo više za manje para”, kazao je on, dodavši da im nije uplaćeno godinu i po dana radnog staža.

