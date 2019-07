Danas u BiH očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom

Advertisements

U našoj će zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjeren na zapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 27 do 32 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 °C.

