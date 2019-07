Oprez, džeparoši su svuda oko nas

Advertisements

Turistička sezona u Sarajevu je u jeku, a veliki broj turista koji se može vidjeti na ulicama, posebno u starom dijelu grada, pravi je mamac za džeparoše. Građani se u posljednje vrijeme žale na povećanu aktivnost džeparoša koji koriste svaku priliku i trenutak nepažnje za krađu. Kako bi se turisti i građani upozorili na njihovo povećano prisustvo i sačuvali da ne budu opljačkani, u Starom Gradu na 18 lokacija postavljeni su znakovi, prenosi “Oslobođenje“.

Prevencija

Njima se daju praktični savjeti kako bi se slučajevi krađe dokumenata, novca i drugih vrijednosti prevenirali i spriječili. Ova akcija uslijedila je nakon što je u februaru Uprava policije MUP-a KS-a objavila uputstvo turistima, a proveli su je nadležni u Prvoj policijskoj upravi, u saradnji sa Općinom Stari Grad.

– Prije nekoliko mjeseci ja i moji saradnici došli smo na ideju da krenemo sa novim inovativnim pristupom rješavanja jednog velikog problema u našem gradu, a to su džepne krađe i krađe provaljivanjem, uglavnom, motornih vozila turista. Kako bismo spriječili pokušaj vršenja krivičnih djela, prvo smo uradili letke, koje smo napravili uz pomoć i podršku Općine Stari Grad i podijelili ih na Baščaršiji prolaznicima, turistima i zanatlijama. Neke smo zalijepili i na stakla prodavnica i na najfrekventijim ulicama, s uputstvom na koji način da građani sačuvaju svoje stvari. A onda smo prije mjesec dobili 20 znakova čiju izradu je također finansirala Općina i postavili 18, a dva će biti postavljena u narednom periodu. Znakovi upozorenja postavljeni su duž cijele Baščaršije, na Atmejdanu, Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, kod Sebilja, u Ferhadiji…, kazao nam je Safet Šabović, načelnik Prve policijske uprave.

On ističe da postoji blagi otpor pojedinaca koji misle da znakovi pokazuju da se na tim mjestima nalaze lopovi, što nije tačno.

– Znakovima samo pokušavamo upozoriti ljude da se čuvaju lopova, da dobro paze gdje drže stvari i da obrate pažnju oko sebe. Lica koja kradu se pojavljuju kao prosjaci, ima ih i lijepo obučenih, sređenih. Oni obično iskorištavaju gužvu i u paru otvaraju torbe i otuđuju stvari, navodi Šabović.

Prema evidenciji ove policijske uprave, u prošloj godini u Starom Gradu bile su 144 zvanično prijavljene krađe. Međutim, Šabović ističe da ovo nije egzaktan podatak, jer se neke krađe ne prijave.

– Uspjeli smo da trećinu ovih krađa riješimo, nađemo neke otuđene stvari i vratimo vlasnicima. Što se tiče ove godine, u šest mjeseci imali smo blizu 100 ovakvih krivičnih djela. Stiče se dojam da je došlo do povećanog broja krađa, ali nije tako jer je, ustvari, došlo do povećanog broja prijava. Građani su vidjeli da mi radimo i da to ima efekta i onda se svaki taj slučaj prijavi, naglašava Šabović.

On smatra da postavljene oznake upozorenja daju pozitivne rezultate, jer je za trećinu smanjen broj izvršenih krivičnih djela.

– Džeparenje se teško može iskorijeniti. Uvijek će biti onih koji hoće hljeba bez motike. Zato ovim aktivnostima pokušavamo da ovu pojavu svedemo na najmanju mjeru, tvrdi načelnik Prve policijske uprave.

Dobar potez

Građani, pak, s kojima smo razgovarali nisu puno uvjereni da će ta upozorenja smanjiti broj džepnih krađa.

– Primijetio sam ove oznake i dobro je što su postavljene, da građani budu upućeni i čuvaju svoje džepove. Ali da Bog da da bude velikog efekta. Kradljivci su pametni i snalažljivi i nekad se teško sačuvati, ma koliko pazio, mišljenja je Edhem Smajić.

Sanela A. kaže da, na svu sreću, nikad nije bila opljačkana i da je najbitnije izbjegavati velike gužve.

– Džeparenje je zaista postalo veliki problem u gradu. Naročito u javnom prevozu. Te oznake mogu upozoriti turiste da pripaze na svoje stvari, ali ako se sam ne čuvaš i ne držiš dobro otvorene oči, nikakve ti oznake neće pomoći, navodi Sanela.

