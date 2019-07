Johannes Hahn: “U EU nema mjesta za negatore genocida”

Advertisements

Odgovarajući na poslaničko pitanje, komesar za proširenje Johannes Hahn, istakao je da “konačna presuda u suđenju Radovanu Karadžiću zatvara slučaj jednog od najtragičnijih događaja u recentnoj evropskoj historiji“.

– Evropska komisija redovno ističe u komunikaciji s bh. političkim liderima da oni moraju biti primjer u poštivanju odluka međunarodnih tribunala. Naglašavamo da se oni trebaju suzdržavati od bilo kakvih izjava ili djela koja bi mogla pod sumnju dovoditi u pitanje neovisnost procesa te da moraju izbjegavati i osuđivati bilo kakve inicijative koje bi mogle povećavati tenzije – naveo je Hahn.

– U našoj komunikaciji, ali i dokumentima, jasno je navedeno da u EU nema mjesta za one koji koriste retoriku za raspirivanje strasti, a pogotovo za one koji glorificiraju osuđene ratne zločince, na kojoj god strani oni bili. Daljnje aktivnosti na produbljivanju pomirenja od ključne su važnosti za proces učvršćivanja mira i stabilnosti u regionu. Sve države se moraju jednodušno obavezati i to pokazati riječju i djelom da su opredijeljene za prevladavanje prošlosti tako što će raditi na pomirenju i rješavanju otvorenih pitanja i u ovoj oblasti mnogo prije nego što uđu u EU – naveo je Hahn, prenose “Vijesti“.

