Stiže nam drastična promjena vremena

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, samo ponegdje u istočnim područjima sa slabom kišom. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, većem dijelu Bosne povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini poslije podne lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveru. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini zapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama od danas pa do 15. jula se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom.

Obilnije padavina moguće su u zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Temperature zraka bit će u padu, tako da će osjećaj vreline nestati. Jutarnje temperature zraka kretat će se u rasponu od 12°C do 16°C u Bosni, a na jugu zemlje do 18°C. Temperature zraka tokom dana u Bosni bit će oko 24°C, a u Hercegovini do 28°C.

