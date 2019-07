Danas pretežno oblačno vrijeme, poslije podne kiša

Advertisements

U jutarnjim satima, samo ponegdje u istočnim područjima sa slabom kišom. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, većem dijelu Bosne povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini poslije podne lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveru. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini zapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 26 stepeni, prenosi “Avaz“.

