Ramiz Salkić u Minhenu učestvovao u tradicionalnom maršu mira za Srebrenicu

Advertisements

Memorijalni pohod centralnim minhenskim ulicama je organizovao Medžlis Islamske zajednice Bayern, u okviru kojeg djeluje 11 džemata. Prije početka marša, klanjana je dženaza u odsustvu žrtvama genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima, saopšteno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.

U okviru programa, Salkić se obratio učesnicima, te im poručio da su svojim prisustvom pokazali da su na strani istine i pravde. Istakao je da je podsjećanje na žrtve genocida u ‘zaštićenoj zoni’ UN Srebrenica nad bosanskim muslimanima Bošnjacima obaveza cijelog civiliziranog svijeta, koji nije spriječio zločine i zločin genocida od 1992. god 1995. godine u Bosni i Hercegovini.

– Zato danas pozivamo civilizirani svijet da ne ponavlja grešku, te da odlučno sankcioniše one koji veličaju ratne zločince. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca je trasiranje puta za ponavljanje genocida i drugih zločina.

Želim da podsjetim da danas, nažalost, politički i crkveni predstavnici bosanskih Srba, ali i zvaničnici, članovi akademske zajednice i Crkve iz države Srbije, snažno negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Smatram da je to velika opasnost i dugotrajno gledano, velika prijetnja miru i stabilnosti na Balkanu – dodao je.

Zbog toga, danas su nam, više nego ikada, kako je naveo, neophodni zakoni i rezolucije o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca.

Evropa, Sjedinjene Američke Države, ali i cijeli civilizirani svijet, trebaju naći način, naveo je, da usvoje potrebne rezolucije da se spriječi negiranje genocida.

– Počinjeni genocid nad Bošnjacima obavezuje Bošnjake u cijelom svijetu da se prisjećaju 11. jula i da se prisjećaju svih zločina od Prijedora do Foče, te da organizuju prigodne memorijalne aktivnosti. To je obaveza nas preživjelih sve dok smo živi. To dobro upamtite i istinu o zločinima nad našim narodom prenosite na mlađe generacije. Zaborav je veliki neprijatelj Bošnjaka. Kada god smo kroz historiju zaboravljali, genocid nam se ponovio. Ne smijemo to više nikada dozvoliti.

Danas, ovdje, u srcu Bavarske, želim da naglasim da u Njemačkoj živi oko 200.000 Bošnjaka. Među njima je veliki broj doktora, inženjera, građevinskih radnika, intelektualaca, profesora, umjetnika, uspješnih privrednika…Obaveza i odgovornost svih prema budućim generacijama, a posebno prema onima koji su ubijeni u genocidu, jeste da u Njemačkoj izgradite muzej posvećen genocidu nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Za takav projekat vi imate i intelektualni i finansijski kapacitet, samo se trebate organizovati i ujediniti. Neka vas izgradnja jednog takvog muzeja ujedini i učvrsti – poručio je Salkić u svom obraćanju.

Naglasio je da neprijatelji Bosne i Hercegovine još uvijek nasrću na suverenitet naše domovine, te da će to nastaviti raditi i u budućnosti. Zbog toga je pozvao građane koji žive u Njemačkoj da budu lobisti i da se nastave snažno boriti za svoju domovinu, piše “Fena”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari