Velika promjena vremena u utorak stiže u Bosnu i Hercegovinu

Advertisements

Očekuje se drastičan pad temperatura zraka, a maksimalne će tokom dana u većem dijelu Bosne dosezati 24 stepena Celzijusa. Toplije će biti u Hercegovini, a tokom većeg dijela dana. očekuju se padavine, piše “N1“.

Dotad će u BiH preovladavati veoma toplo vrijeme, a posebno vrelo bit će drugog dana vikenda kada će temperature zraka dosezati i 37 stepeni.

U utorak nas, dakle, očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i uglavnom svježije. Nešto više padavina očekuje se u južnim i jugozapadnim djelovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva.

Advertisements

loading...

Facebook komentari