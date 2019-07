Kakvo nas vrijeme u BiH očekuje u naredna tri dana

Advertisements

Poslijepodne pljuskovi i grmljavina u centralnim i istočnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Jutarnje temperature od 13 do do 24, a dnevne do 34 °C, piše “Avaz“.

U subotu sunčano. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne do 35 °C.

U nedjelju pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima naoblačenje sa sjevera uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne do 35 °C.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslijepodneva padavine prestaju. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 14 do 24, a dnevne do 34 °C.

