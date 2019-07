Slučaj Aluminij: Iz NVO HNS-a i HDZ-a traže da im Novalić napuni “bankomat”

Advertisements

Situacija u mostarskom Aluminiju je haotična, zavapili su radnici ali i uprava preduzeća koje već neko vrijeme u javnosti mnogi, što političari, što analitičari, nazivaju HDZ-ovim “bankomatom”. Zavapili su danas i zastupnici HDZ-a i pripadajućih satelita u Zastupničkom i Domu naroda federalnog parlamenta, ili kako se vole sami oslovljavati “zastupnici Hrvatskog narodnog sabora (HNS)”, nevladine organizacije koja okuplja istomišljenike Dragana Čovića.

NVO HNS traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da “hitno rješava probleme kojima bi se omogućio nastavak rada Aluminija d.d Mostar”. Najavljeno gašenje ove firme za petak, 05. jula 2019. godine, pored gašenja radnih mjesta predstavljalo bi udar sa nesagledivim posljedicama na gospodarstvo cijele Hercegovine, objašnjavaju iz NVO HNS.

-Ne trebamo ponavljati što bi to značilo za budžete grada Mostara, HNK, FBiH, penzioni i zdravstveni sistem, poslovanje Željeznica FBiH i mnogih drugih povezanih firmi- naveli su.

Vlada Federacije spašavala neke druge firme, pa bi trebala i Aluminij, i to ko zna koji put.

-Bili smo svjedocima kako je nebrojeno puta do sad Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sanirala gubitke i iznalazila rješenja za nastavak rada mnogih posrnulih firmi, poput Rudnika uglja, Željeznica, Željezare Zenica, Krivaje itd, te nam se čini kako i ovaj gospodarski div zaslužuje više zalaganja svih članova Vlade Federacije BiH na iznalaženju rješenja za njegov spas – navode zastupnici nevladine organizacije HNS i šalju poruke kojima ucjenjuju praktično cijelu Federaciju, a naročito Vladu i Federalni parlament:

-Napominjemo kako će naš odnos kao zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine o drugim pitanjima o kojima bi se trebali izjašnjavat u Parlamentu FBiH ovisit o rješenju ovog pitanja.

Očekujemo vašu potpunu i hitnu posvećenost rješenju nastalih problema u Aluminiju d.d. Mostar – stoji u saopćenju upućenom Fadilu Novaliću, premijeru Federacije BiH, zamjenicima premijera i ministrima u Vladi Federacije BiH.

Pritisak na Vladu Federacije da Aluminiju po ko zna koji put “upumpa” novac vrše i predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg i mostarski vječiti gradonačelnik Ljubo Bešlić. Oni su “apel” uputili Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Hrvatske, kao većinskim vlasnicima Aluminija d.d. Mostar, i traže “hitno djelovanje kako bi se osigurao opstanak Aluminija d.d. Mostar”. Dvojac podsjeća da je Vlada vlasnik Elektoprivrede HZHB i Elektroprivrede BiH, što je kako navode “neosporna činjenica”. Međutim, neosporna je činjenica i to da stvarnog gazdu Elektorprivrede HZHB i Aluminija trebaju potražiti u Mostaru, na adresi gdje i sami idu po “svoje” mišljenje.

Herceg i Bešlić navode kako bi gašenje Aluminija imalo nesagledive posljedice ne samo po radnika te kompanije već i za cijelu Federaciju BiH. Kad u Aluminiju nema dovoljno novca, onda najviše trpe u stranci iz koje je ovaj dvojac, ali to direktno nisu naveli.

Generalni direktor Aluminija Dražen Pandža izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare kako je bitka za Aluminij izgubljena te da će mostarska firma, po svemu sudeći, u petak u ponoć ugasiti svoje pogone i prestati s radom. I on također apeluje, kumi, moli…

Međutim, ono što se dešavalo u Aluminiju sve ove godine, dovelo je do trenutne situacije. Javnosti je više nego poznato ko je gazdovao tom firmom i firmama povezanim sa Aluminijem, koje u stvarnosti postavljao uprave i po čijem su nalogu radile. A sada bi Vlada Federacije, tačnije svi građani Federacije, po logici onih koji “apeluju” iz Hercegovine, ponovo trebali da izdvoje novac iz svojih džepova i napune njihove?!

Svojevremeno je, tačnije 2002. godine, Haris Silajdžić u jednom intervjuu ovako objasnio pitanje Aluminija:

Magazin Dani: Vi ste pionir ukazivanja na pljačku koja se odigrala promjenom vlasničke strukture mostarskog Aluminija i diskriminacije predratnih radnika srpske i bošnjačke nacionalnosti. Hoće li poništavanje rezultata Brajkovićevog kriminala i dalje biti jedan od prioriteta Vašeg angažmana?

Silajdžić: Stav naše stranke je poznat- “Aluminij” je državna firma u kojoj se pokušava legalizirati nezakonita promjena vlasničke strukture i apartheid prema radnicima srpske i bošnjačke nacionalnosti. Dugo vremena smo bili apsolutno usamljeni u ukazivanju na ove probleme, ali je to, sa zakašnjenjem, ipak dalo rezultata. Danas je valjda svima, osim Brajkoviću, jasno da se radi o kriminalu. Finansijskoj policiji je onemogućen rad i time se trebala pozabaviti Federalna vlada, ali to ona, nažalost, nije učinila. O kakvoj vjerodostojnosti naših zalaganja za pravnu državu možemo govoriti ako za sva pravna lica u državi važe zakoni, ali ne i za Aluminij? Nadam se da su i premijer Vlade Behmen (Alija Behmen, op. a.) i visoki predstavnik Paddy Ashdown svjesni značaja ovog problema. Svi oni koji misle da Aluminij treba biti izuzetak za koji ne važe zakoni ove zemlje i nadležnost državnih organa, neka izađu i to objasne javnosti. I, recimo, radnicima Fabrike duhana Sarajevo.

U vezi sa spomenutim Brajkovićem i dugogodišnjom praksom da za Aluminij ne važe zakoni kao za druge, možete čitati u ovom tekstu – Dosje Aluminij: Devet direktora i 300 miliona KM duga,piše Faktor

Inače, Vlada FBiH je pravni vlasnik Aluminija od sredine 2013. godine, kada je na njenom čelu bio Nermin Nikšić.

-Ako u tom razdoblju nije sudjelovala u “obiranju voćke”, odgovorna je (44%) što to nije spriječila. Radnici-dioničari su odgovorni isto toliko (44%), dok je Republika Hrvatska odgovorna 12%. U tom razdoblju dugovi su prešli 400 milijuna KM, a gubitci dosegli 500 milijuna KM. S gubitkom od 74 milijuna KM u 2018. godini, Aluminij je bh. rekorder u toj godini – objasnio je u svojim medijskim istupima ekonomski stručnjak Vjekoslav Domljan.

Advertisements

loading...

Facebook komentari