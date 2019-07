U Mostaru danas izmjereno 39 stepeni

Advertisements

Građani spas od vrućina pokušavaju naći u klimatiziranim prostorijama, a oni koji su primorani izaći vani koriste zaštitu od sunca popit kišobrana ali i vode, piše “Oslobođenje“.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine savjetuju građanima da se tokom velikih vrućina što više zadržavaju u zatvorenim rashlađenim, klimatiziranim prostorima.

“Ako kod kuće ili na poslu nemate klimu, prošećite do obližnjih klimatiziranih prostora poput knjižnica, trgovina ili kina. Boravak u njima već kroz sat ili dva smanjuje mogućnost razvoja zdravstvenih poremećaja”, preporuka je Zavoda.

U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje je na snazi upozorenje na visoke temperature, odnosno narandžasti meteoalarm.

Narandžasto upozorenje je izdato za područje Višegrada, Banjaluke i Prijedora, dok je u ostatku zemlje na snazi žuto upozorenje.

Sutra se, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), u Bosni očekuje umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.

Tokom dana, postupnim porastom oblačnosti, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini promjenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 31 do 35 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 32 stepena.

U Bosni i Hercegovini se u petak očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne, u centralnim i istočnim područjima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu od 29 do 33 stepena.

Prvog dana vikenda, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 stepena.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama od 8. jula očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom. Obilnije padavina moguće su u zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Temperature zraka biće u padu, tako da će osjećaj vreline nestati.

U sarajevskoj ulici Ferhadija, preciznije na dionici od Vječne vatre do Gradske tržnice, postavljena su sunčana jedra.

