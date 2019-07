Olovo: Kiša i grad prekinuli sunčano vrijeme

Advertisements

Naime u videu koji je objavljen na Facebooku se vidi nevrijeme koje je pogodilo Olovo i grad koji je počeo padati zajedno sa kišom, saopštava “N1“.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 21 stupanj, Ivan Sedlo 30, Sanski Most i Sokolac 31, Bihać, Bugojno, Gradačac, Neum i Srebrenica 32, Brčko, Livno, Tuzla, Banja Luka, Doboj i Zvornik 33, Drvar, Sarajevo i Bijeljina 34, Zenica 35, Grude i Bileća 36, Trebinje 37, Mostar i Stolac 38 stupnjeva.

Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Tokom dana, postupnim porastom oblačnosti, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini promjenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 31 do 35 stupnjeva.

Zeleni vir Olovo Gepostet von CRNA Hronika BIH am Dienstag, 2. Juli 2019

