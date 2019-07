Vremenska prognoza za srijedu, četvrtak i petak u BiH

Advertisements

Srijeda: u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 34 stepena, piše “N1“.

Četvrtak: u Bosni umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Hercegovini, zapadu i u centralnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 33 stepena.

Petak: u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18 na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 33 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Podsjećamo, meteorolozi su jučer najavili da se promjena vremena i nešto niže temperature zraka mogu očekivati naredne sedmice.

