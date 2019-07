I danas paklene temperature, narednih dana blaga promjena

Advertisements

Sutra će također biti sunčano, sa manjim promjenama. Postepen porast naoblake tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 29 do 35 °C.

Srijeda će u Bosni biti nešto drugačija u odnosu na danas, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 29 do 34 °C.

U četvrtak u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 34 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

