Upaljena dva meteoalarma: Sutra će da “gori zemlja” širom BiH

Prema podacima Meteoalarma, maksimalna temperatura u regiji Banjaluke iznosit će 36 stepeni dok će za regiju Prijedora iznositi 35 stepeni Celzijusa.

U BiH će sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, a temperatura vazduha će ponegdje na jugu i sjeveru dostići 37 stepeni Celzijusovih, najavljuju bh. meteorolozi.

Ujutro će biti vedro, a tokom dana sunčano vrijeme sa malo oblaka i veoma toplo.

Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena na jugu, a najviša dnevna od 28 do 35, na planinama 25, a na jugu i sjeveru ponegdje i do 37 stepeni Celzijusa.

Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela, poručuju iz FHMZ-a.

