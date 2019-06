BIHAMK: ukoliko putujete tokom dana, pravite češće pauze

Advertisements

Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Prije napuštanja vozila ugasite rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme navikao na vanjsku temperaturu vazduha.

Zbog održavanja manifestacije „509 Dani Ajvatovice“ danas (30.06.) doći će do potpune obustave saobraćaja od 16 do 17 sati u Donjem Vakufu, na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 (na raskrsnici ulica 14.septembar i 770 Slbbr. Od zgrade PTT-a do BP „INA“).

Zbog održavanja maratona na dionici M-6.1 Livno- Karlov Han (Prisoje), danas (30.06.) doći će do potpune obustave saobraćaja od 17 do 20 sati. Alternativni pravci za vrijeme obustave su M-16 Livno- Kamensko i regionalna cesta R-417.

Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko rijeke Plive u Jajcu, na magistralnom putu M-5, gdje se izvode sanacioni radovi. Za vozila do 7 tona alternativni pravac je Jajce-Jezero, a za vozila preko 7 tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Sanacioni radovi izvode se u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

