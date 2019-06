Protesti u Sarajevu: Pravda za Dženana, Davida i svu djecu

Advertisements

Protesti su nazvani “Pravda za Dženana, Davida i svu našu djecu”, a na protestima su se pojavili članovi grupe Pravda za Davida iz Banja Luke, brojni građani Sarajeva, kao i porodica ubijenog Dženana Memića. Na prosteste je stigla i majka ubijenog Davida – Suzana Radanović, “RadioSarajevo“.

Podsjećamo, 8. februara 2016, Dženan Memić (22) stradao je dok je s djevojkom Alisom šetao Velikom alejom na Ilidži. Memić je sedam dana kasnije preminuo 15. februara na KCUS-u, a od tada je trajalo suđenje u slučaju njegove tragične smrti.

Ljubo Seferović i njegov otac Bekrija bili su optuženi da su skrivili saobraćajnu nesreću u kojoj je mladić stradao, te su bili optuženi za neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći i sprečavanje dokazivanja. Ipak, porodica Dženana Memića nije bila zadovoljna razvojem situacije, a nebrojeno mnogo puta ukazivali su na, kako tvrde, brojne nepravilnosti u ovom slučaju. Vrhovni sud FBiH poništio je oslobađajuću presudu Seferovićima i naložio novo saobraćajno vještačenje. Porodica još uvijek traga za istinom o tome kako je njihov sin stradao, a u tome im pomažu i brojni građani.

Podsjećamo, David Dragičević je nestao 18. marta 2018, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je šest dana poslije na ušću rječice Crkvena u Vrbas. Od tog dana počinje borba Davora i Davidove majke Suzane Radanović koji samo žele da ubice njegovog djeteta budu uhapšene, procesuirane i osuđene. No, to se do danas nije dogodilo.

Okupljanja u centru Banje Luke, na kojima je tražena istina o stradanju tog mladića, prekinuta su krajem prošle godine, a za Davorom je raspisana potjernica – on je proteklih dana u Austriji zatražio i azil.

Građani Banje Luke su nakon toga nastavili svako veče da pale svijeće u krugu banjalučke pravoslavne crkve, a Davidovi posmrtni ostaci su na zahtjev porodice, 12. marta ove godine ekshumirani i izmješteni u Austriju, gdje su tri dana poslije ponovo sahranjeni. Banjalučanima je naknadno na zahtjev crkve u Banjoj Luci zabranjeno okupljanje i u Hramu hrista spasitelja.

