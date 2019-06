Vremenska prognoza za naredne dane: Meteorolozi najavili grmljavinu i pljuskove

Advertisements

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 20 do 22, a najviša dnevna temperatura od 22 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 27 stepena.

Za nedjelju se prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.

Prema prognozama u ponedjeljak će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.

U utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu od 22 do 25, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepena, prenosi “N1“.

