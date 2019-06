Čović: Obavještajni sektor u BiH nije pod nadzorom, kontrolira ga SDA

Advertisements

On je to kazao nakon sjednice Predsjedništva HNS-a na kojoj su, rekao je, upravo najviše vremena posvetili toj temi, naglasivši da obavještajni sektor u BiH nije pod kontrolom države te da se on mora staviti staviti pod kontrolu Parlamenta BiH.

– Jedan narod, jedna stranka, jedna politika ili čak nekoliko pojedinaca iz jedne stranke kontrolira obavještajni sektor – kazao je Čović.

Upitan misli li na SDA, Čović je potvrdio da misli baš na tu stranku.

– Otkud nekom pravo privatnosti u tom dijelu ili da mi nagađamo da li se vi sad kao novinari prisluškujete? Pazite, prvi čovjek države, šta god ko o tome pričao, to kaže i mi, kao, šutimo – rekao je Čović.

Osvrnuvši se na proces uspostave vlasti na državnom nivou, Čović je kazao kako se Vijeće ministara BiH treba hitno formirati, jer, kako je naveo, za to postoje sve pretpostavke,piše Avaz

Također, naveo je da je na sjednici dogovoreno da će do sredine jula biti održana zajednička sjednica Glavnog vijeća i Predsjedništva HNS-a o temi kuda ide Bosna i Hercegovina i o poziciji hrvatskog naroda, a u vezi s neuspostavljanjem vlasti te političkih i sigurnosnih problema.

