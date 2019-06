Protesti u Banjaluci okupili brojne građane: Evo šta je na skupu poručila Jelena Trivić

Advertisements

Na protest pristižu ljudi, a trenutno je u parku nekoliko stotina ljudi.

Prisustvuju i bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik PDP Branislav Borenović.

Protest organizuju poslanici PDP Draško Stanivuković i Jelena Trivić, te poslanik kluba SDS Nebojša Vukanović zbog posljednjih dešavanja u Banjoj Luci, zabrane okupljanja u centru grada i policijske represije – prenosi Depo

Kako javlja N1, na skupu se obratila i Jelena Trivić.

“Nema sklanjanja, legitimisana, žao mi je što policajci imaju naredbu da to rade, razumite i njih. MUP RS je zarobljen od pojedinaca, ti pojedinci treba da odu. Među policajcima ima najviše časnih. To je i naša policija, policija RS. Rok za ispunjenje drugog zahtjeva – stop represiji – je odmah. Sutra to testiramo, sutra će se neliko nas okupiti da vidimo hoćemo li biti legitimisani”, poručila je tokom obraćanja.

“Srce mi je puno, ne zato što nas ima koliko nas ima, nego zato što smo se odvažili na ovaj korak. Sami ne možemo bez vas. Mnogo veće sile i brojnost nije bitna. Na sljedećem skupu će biti više ljudi, jer će sve ovo biti mirno i dostojanstveno”, kazala je Trivić.

