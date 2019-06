Vremenska prognoza za četvrtak, petak i subotu u BiH

Advertisements

U večernjim satima ili u noći sa četvrtka na peteka u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepena, piše “N1“.

Petak – u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima satima u sjevernim područjima Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnja.

Subota – sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepena.

Advertisements

loading...

Facebook komentari