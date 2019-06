Igor Crnadak: “Užasnu smo poruku poslali, ovo je velika šteta za sve”

Advertisements

Crnadak se danas u glavnom gradu BiH sastao s ministricom vanjskih poslova Kraljevine Norveške Inom Eriksen Soreide, a nakon razgovora iza zatvorenih vrata održana je zajednička konferencija za novinare.

Ministar Crnadak podjsetio je kako njegova kolegica iz Norveška boravi u posjeti regionu, odnosno da je već boravila u Beogradu i Prištini. Kako je kazao, današnji susret bio je prilika da se razmijene mišljenja o odnosima dvije zemlje, ali i generalno o političkoj situaciji BiH i regionu.

“Bila je ovo prilika da razgovaramo o tome šta su ključni izazovi u regionu. Meni je drago što mogu reći da imamo puno razumijevanje za štetnost odluke vlasti Prištini kada su u pitanju 100 postotne takse na našu robu. Iskreno se nadamo da će tome doći kraj i da će se taj pogrešan potez povući te tako otvoriti prostor da se stvari u regionu relaksiraju“, kazao je Crnadak.

Podvukao je kako BiH i Norveška imaju izuzetne odnose, u političkom smislu potpuno čiste, ali i odnose u kojima ima dosta prostora za jačanje ekonomske saradnje. Trgovinska razmjena dvije zemlje je dosta mala, stoga je, kako Crnadak ističe, cilj da se u narenom periodu približe tržišta dvije zemlje.

“Moram konstatovati i to da je podrška Norveške prema BiH kroz prethodne godine bila ogromna. Želim da pozdravim odluku Vlade Norveške da pratktično udupla svoje prisustvo i finansijku podršku BiH i regionu, u narednom periodu“, kazao je Crnadak.

Na pitanje novinara u vezi s neimenovanjem bh. delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE), odnosno pitanje kakvu je time BiH općenito poslala poruku Evropskoj uniji, Crnadak je odgovorio:

“Užasnu. Ja sam o tome govorio i ranije, upozoravo. Užasna je poruka otišla. To je najveća međunarodna organizacija na evropskom kontinentu i vjerovatno organizacija koja na najbolji način reflektuje sve izazove i specifičnosti Evrope. Užasno je što ćemo biti jedini koji nećemo imati svoju delegaciju na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope u junu, ali šta možemo. Odogovornost je defenitivno na onima koji sjede u rukovodstvu, odnosno strankama koje su predstavljene u rukovodstvu Parlamenta BiH. Morali su postići dogovor, jer ovo je zaista velika šteta za sve.”

Ministrica Ine Eriksen Soreide je konstatovala kako njena zemlja i BiH imaju jako prijateljstvo i partnerstvo, broj ne zajedničke projekte, među kojima je posebno izdvojila projekat čišćenja mina. Naglasila je kako BiH i Norveška veoma dobro sarađuju i kada je riječ o reformi javne administarcije, te u oblasti pravosuđa.

“Postoji još jedno područje u kojem bismo trebali imati još bolju saradnju, a to je razvoj poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta, naročito za mlade ljude, kao i pokretanje mali biznisa“, istakla je Soreide, te dodala:

“Od 1994. godine naša ukupna podrška BiH iznosi oko 400 miliona eura. Želimo da imamo bolju saradnju na političkom, ali i finansijskom planu i to je svakako jedan od ciljeva naše posjete ovoj regiji. Mom kolegi sam također naglasila da dajemo našu punu podršku evropskom i evroatlanskom putu BiH. Nastavit ćemo sa podrškom, kako politički tako i eknomski. To podrazumjeva da trebaju postojati reforme na državnom nivo, znam da one dobro idu, ali ih treba još podržati. To zahtijeva snažno političko vodstvo, snažne institucije, a naravno i formiranje vlasti.“

