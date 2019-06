“Dodik svoj još jedan poraz pokušava predstaviti kao pobjedu”

Advertisements

Naglašava da se mnoga važna pitanja za BiH i njene građane se rješavaju “ispod radara”, odnosno “građani toga nisu ni svjesni jer ih političari zatrpavaju beskorisnim podizanjem nacionalnih tenzija. Jedno od tih pitanja je i najava formiranja rezervnih sastava policije, prvo u RS-u pa onda i u FBiH”.

“Do formiranja rezervnih sastava policije bi možda i došlo da nije bilo posjete zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewa Palmera. On je čelnicima obavještajnog i sigurnosnog sektora BiH otvoreno rekao kako se SAD protive uvođenju rezervnog sastava policije. To je bila jasna i nedvosmislena poruka prvenstveno upućena Miloradu Dodiku. Da je on jako dobro shvatio tu poruku potvrđuje odluka Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a da odustane od formiranja rezervnog sastava policije”, kaže Marić.

Kako bi od građana sakrili da su se povinovali američkim “preporukama”, smatra ona, pokrenuli su priču o tome kako će umjesto formiranja rezervnog sastava policije formirati žandarmeriju tj. da će postojeću Jedinicu za podršku preimenovati u žandarmerija.

“Priča o žandarmeriji je Dodikov spin kojim svoj još jedan poraz pokušava predstaviti kao pobjedu. U tome mu pomažu i partneri iz FBiH koji žandarmeriji pridaju veći značaj nego što zaslužuje. Slična situacija je bila sa Dodikovim višegodišnjim najavama referenduma. Na kraju se umjesto referenduma o samostalnosti RS-a usudio provesti samo referendum o prazniku RS-a. Dodik je pragmatičan, ali ne i diplomatičan političar koji zna kako se prema kome smije i može odnositi i koji stoga jako dobro zna da se ne smije oglušiti na poruke iz SAD-a. Njegovu želju da se dodvori Amerikancima potvrđuje i njegova rođendanska čestitka upućena Donaldu Trumpu, čovjeku koji ga i dalje drži na američkoj ‘crnoj listi'”, rekla je Marić za “Fenu”.

