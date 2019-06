Federalni hidrometeorološki zavod: U BiH se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Advertisements

U Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa kišom ili lokalnim pljuskovima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Poslije podne, padavine se očekuju i centralnim djelovima Bosne. U višim djelovima Hercegovine poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu od 24 do 28 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 23 stupnja.

