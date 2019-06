Meteoalarm izdao žuto upozorenje za BiH

Advertisements

Za nedjelju je meteoalarm na snazi u svim dijelovima BiH osim za područje Bihaća. Za mostarsku regiju upozorenje je izdato i zbog visokih temperatura.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas je u zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuje i u ostalim djelovima. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.

U ponedjeljak se takođe prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne sa kišom ili lokalnim pljuskovima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Poslijepodne, padavine se očekuju i centralnim djelovima Bosne. U višim djelovima Hercegovine poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stepeni, prenosi “N1“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari