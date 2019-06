Kakvo nas vrijeme danas očekuje

Advertisements

U jutarnjim satima, kiša se očekuje u zapadnim, cetralnim i sjevernim djelovima.

Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuje i u ostalim djelovima.

Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada.

Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, a moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 25 stepeni, piše “Avaz“.

