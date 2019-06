Ružica Jukić: “Sudija Blagojević je svoju djevojku pred svima ošamario, demolirao kafanu, pravio ispade”

Advertisements

– Ovo je moj odgovor, kolegama sucu Branku Periću i sucu Milanu Blagojeviću, zbog izrečenih optužbi u emisijama Kontekst, na TV Al Jazeera Balkans od 18.06. i 19.06.2019.g.

Sudac Milan Blagojević , trenutno obnaša funkciju suca u Okružnom sudu Banja Luka.

Vrlo često krši Etički kodeks sudaca , na način da komentira stegovne postupke, koji su u tijeku, kao i sudske postupke prilikom izdvajanja mišljenja, koje mišljenje treba da ostane tajna za javnost, zapakirana u omotu , jer vijećanje i glasovanje nije javni postupak.

Postao je veliki miljenik, pojedinih medija u Federaciji Bosne i Hercegovine, od kako je počeo ‘ kritizirati’ Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće ( u daljem tekstu VSTV)odnosno njegovo rukovodstvo. Jedan medij u Sarajevu mu je dao i prostor za kolumnu.

Posljednji u nizu ispada je gostovanje na TV Aldžezira u emisiji ‘Kontekst’ u kojoj je izjavio da su prvostupanjska i drugostepanjska stegovna komisija učinile zlouporabu ovlasti, te da isto ulazi u sferu kaznenog djela, zbog odluka, koju su donijele.

Suče Milane, ako je i od Vas, previše je!!!

Neki će reći, da opet branim predsjednika Milana. Ne, ne branim ja predsjednika Milana, nego branim svoju neovisnost u odlučivanju, od svih nasrtaja, jer je zakonom utvrđeno da su jedino stegovne komisije, ovlaštene da odlučuju po stegovnim tužbama. Branim svoje pravo na pozivanje zakonskih odredabi, kao i i tumačenje istih, iznesenim u odlukama, koje ja donosim.

U suprotnom odlučuje ulica i imamo anarhiju.

No, veoma je važno znati, što se desilo u vrijeme reforme pravosuđa i zašto je sudac Blagojević podnio ostavku.

Također je važno znati tko su ‘moralni’ nositelji pravosuđa, koji se, pa skoro svakodnevno, pojavljuju u medijima, da ‘drže lekcije’ VSTV-u.

Naime, sudac Blagojević je radio u Osnovnom sudu Doboj. Tada je imao djevojku S. K., koja je bila radnica u računovodstvu tog suda, te ju je jednog dana u računovodstvu pred svim radnicima i pred strankama ošamario . Zatim je u više navrata u alkoholiziranom stanju pravio ispade, zbog čega je po sugestiji tadašnjeg predsjednika suda, podnio ostavku, a to se sve to dešavalo u vrijeme započinjanja reforme pravosudnog sistema.

Pored toga, postupao je u jednom predmetu kao sudac, te nakon što je donio osuđujuću presudu, protiv policijskih službenika CJB Doboj u jednom od ugostiteljskih objekata, ponovo u alkoholiziranom stanju, demolirao isti objekat , zbog čega je lišen slobode, a protiv njega je podnesena i kaznena prijava, o čemu su tada izvještavali mediji.

Nakon svega gore navedenog , te nakon što nije prošao provjere reforme pravosuđa, jer je prije provjere dao ostavku, ponovo ga vraća u pravosuđe , jedan od ranijih saziva VSTV-a.

Stvarajući tako, teški ambijent za rad u pravosuđu, a isto također i stavljajući teret postojećem sazivu VSTV, da bude odgovoran za nositelje pravosuđa, koje faktički ovaj saziv Vijeća nije postavio na funkcije.

Pozivam neovisne novinare, da istraže navedi slučaj i obavijeste javnost, da li je istina ovo što sam iznijela, jer su nas upravo mediji izvještavali o gore navedenom , na samom početku reforme pravosuđa, te da provjere kako je zavšila kaznena prijava protiv suca Blagojevića.

Kada je u pitanju kolega Branko Perić, šta reći za prvog predsjednika VSTV, kojeg su prozivali mediji izbog predmeta ‘Miće’, jer je tada bio postupajuć i tužitelj u tom predmetu.

Došao je u VSTV kao tužitelj Osnonog javnog tužiteljstva Teslić. Pozvao ga je OHR , kako kolega kaže u jednoj emisiji i on je postao predsjednik VSTV.

Odmah nakon što je postavljen na funkciju predsjednika VSTV, krenuo je u ostvarivanje svoga cilja tj. svoju promidzbu na neku višu sudsku instancu.

Ostvaruje svoj san na način da sebe i koleginicu Meddžidu Kreso imenuje u Sud Bosne i Hercegovine. Koleginicu Meddžidu Kreso dva puta imenuje za jedan dan ili bolje reći za par sati i to prvo je imenuje za sutkinju Suda Bosne i Hercegovine, pa onda za par sati za predsjednicu suda.

Nakon toga zapošljava svoju tadašnju suprugu Zdravku u JKP Pokop prosektura Bare u vrijeme direktora Nuke Grebović, koji je prijatelj bivše predsjednice Meddžide Kreso , a nakon toga bivša predsjednica Meddžida Kreso, zapošljava njegovu pastorku S. P. gdje i danas radi.

Dakle, sve koristeći svoj službeni položaj.

Nadalje, za vrijeme dok je bio Predsjednik VSTV između ostalih zlouporaba, imenovao je i jednu sutkinju na mjesto općinskog suca, koja je u vrijeme imenovanja imala samo dvije godine staža, nakon položenog pravosudnog ispita, iako zakon propisuje da mora imati najmanje tri godine , provedene na radu , na pravnim poslovima, nakon položenog pravosudnog ispita.

Narvno, za vrijeme mandata suca Branka Perića kao predsjednika VSTV, sjednice nisu bile otvorene za javnost, niti je postojao Pravilnik o sukobu interesa.

Sudac Branko Perić je imao prosječne ocjene u svom radu, iako radi na najjednostavnijem referatu, tj. na potvrđivanju optužnica. Kada se kandidirao za poziciju Predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, imao je ocjenu 3, za sve tri godine rada i bio je na poslednjem mjestu na rang listi, pa zbog toga nije mogao proći .

Da je imao odlične ocjene u radu sigurno bi prošao.

Kako nije prošao na funkciju za Predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, ponovo se udružuje sa bivšom predsjednicom Meddzidom Kreso, koja je također tada imala svog favorita, za tu funkciju i postaju najveći ‘kritizeri’ VSTV-a.

Bivša Predsjednica suda B i H Meddzida Kreso i sudac Branko Perić, imali su stalne uspone i padove u svojim odnosima, od onih prijateljskih pa do teških optužbi, međusobno upućenih jednog prema drugome, a što su propratili i mediji i stegovni tužitelj.

Sudac Branko Perić ne poštiva ni sud u Hagu, niti presude donesene od Haškog tribunala, a niti sud u kojem radi.

Komentira, razne predmete, koji su u tijeku.

O tome je pisala i Slobodna Bosna pod nazivom: ‘ Medijski teror suca Branka Perića’ od 27.01.2013.

Interesantan je dio tog teksta, pa ga citiram: ‘ Otvoreno je iznosio sumnje u nezavisnost i nepristrasnost Haškog tribunala, komentirao procese reforme bh. pravosuđa, odnosno strukturalnog dijaloga, kritizirao presude sudaca Suda BiH, vodio javne polemike s kolegama iz Apelacijskog odjeljenja, pa čak i osporavao nadležnost suda u kojem radi od 2003. godine… Nakon što se, dakako bez ikakvih sankcija, obračunao s kolegama sucima i tužiteljima, Branko Perić se prije desetak dana obrušio i na kolege novinare, kritizirajući ih zbog načina izvještavanja o hapšenju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.’

Kada se ponovo kandidirao za člana VSTV-a u siječnju 2018.g , nisu ga podržale kolege u sudu, jer je dobio samo neznatan broj glasova u odnosu na njegovog protukandidata, a prethodno je na Općoj sjednici bivša predsjednica Meddžida Kreso, pozivala suce javno da glasuju za suca Perića.

Sudac Branko Perić nije naučio jednu osnovnu stvar, a to je da je neovisnost sudaca, neovisnost od svakoga, samo ne od Zakona, Ustava i Evropske konvencije o osnovnim ljudskim slobodama i pravima.

Da je naučio što je to neovisnost, ne bi u emisiji rekao da je nebuloza to što sam izjavila, da postoje ‘staklene’ i ‘gumene'sobe, nego bi kao neovisan sudac rekao, da to treba da utvrdi nadležan organ, jer se koleginica Jukić poziva na dokaze.

To što nam je neka strana zemlja financijski pomogla, ne znači da se može miješati u sudske postupke i u odluke o imenovanju.Pomažu nam i naše Vlade, ali presuđujemo u korist onih, na čijoj je strani zakon, a ne u korist Vlade, kada se ista pojavi kao stranka u postupku.

Ma, zna sudac Perić i za ‘staklenu’ i za ‘gumenu sobu’, jer to je javna tajna, samo sam se ja usudila da to javno objavim.

Zaboravlja sudac Perić, da je i on sam javno ‘napadao’ strane ambasade, kada su dolazili u Sudu B i H, na sastanak kod Predsjednika suda Ranka Debevca.

No, sudac Perić se očito želio dodovoriti Šefu Misije OSCE, gospodinu Bertonu, jer vjerojatno razmišlja, da bi u koliko bude ponovo prinudne uprave, on mogao biti predsjednik VSTV, kao što je to bio na početku njegovog mandata u VSTV-.

I završiti ću sa ovom rečenicom:

Da li nas konformizam i ovisnost gura u sve dublji glib??? – napisala je Ružica Jukić u svom odgovoru, prenosi “Depo“.

