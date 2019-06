Prosvjetni radnici iz Krajine najavili masovne proteste: 15 godina platu nismo dobili na vrijeme

Advertisements

Na početku pisma istakli su kako za 15 godina rada nikada nisu dobili platu na vrijeme te da ona zna kasniti i po tri mjeseca. Također, napisali su kako je USK kanton u kojem svi imaju veću platu od prosvjetnih radnika.

“Kolektivni ugovor je dokument koji potpisuje Vlada USK i Sindikat, koji predstavlja sve radnike, a u njemu su definisana prava i obaveze. U njemu je nakon dogovora napisano da osnovica za obračun plate mora biti ista ovima u vlasti i prosvjetnim radnicima, ne ista plata jer njihova u vlasti je puno veća, a ne mogu je povećavati dalje samo sebi jer je vezana za našu. To je taj problem koji im smeta. Nemamo mi ništa protiv, neka smanje sebi osnovicu, neka bude kao naša, ali gdje ćeš njih dirati po džepu”, stoji u pismu.

Prosvjetni radnici ističu i to kako kantonalne vlasti “režu” škole, prave uštede na djeci i obrazovanju, “trpaju” skupa 5. i 1. razrede, čak i po 30 učenika u jednu učionicu, djecu koja uče pisati i djecu koja uče strani jezik.

“Postojali su nekada davno učitelji, nastavnici i profesori kojima ste tako od srca povjeravali svoju djecu da ste često govorili ‘udri ko mojom rukom ako ne sluša’, to je bilo nevjerovatno povjerenje. Vjerovali ste u te ljude da će od vaše djece napraviti poštene ljude i dobre radnike, profesore možda. I dolazi rat, i polako odlazi rat. Djeca izrastaju u nove profesore, mukotrpno stječu svoje diplome u zemlji koja je već korumpirana do grla. Bore se učenjem i znanjem protiv prvih pojava korupcije na fakultetima. Stječu ponosno diplomu, svježim znanjem dolaze pred vašu djecu. Kakav je samo entuzijazam vladao. Željeli smo da vaša djeca budu Einsteini, Dostojevski, Mozarti, Tesle, da misle svojom glavom, to smo im željeli. Bio je to odličan osjećaj i vaša djeca su to osjećala na času, a onda ste počeli da birate vlasti, od najgorih birali ste sve gore, to je bilo proporcijalno dolasku nekih čudnih prosvjetnih radnika, proporcijalno gašenju žara za znanjem u očima vaše djece. Borili smo se protiv stranačkih uhljeba kako ih zovete, borili smo se da sačuvamo zvanje nastavnika od tih ljudi koji su se pojavili s kupljenim diplomama”, dodaje se u pismu.

Također, u ovom dokumentu se naglašava i to da su roditelji odabirom najgorih u vlasti direktno ugrozili obrazovanje koje su spašavali, navode kako djeca kod kuće već slušaju sve najgore o prosvjeti, o “uhljebima” u koje su svrstali sve učitelje i nastavnike.

“Eto jedne teorije koja je vrlo lako dokaziva. Pomogli ste lošim ljudima da dođu na vlast, godinama im pomažete bez obzira na nazive vladajućih, uvijek birate najgore, time ste direktno uveli politiku u obrazovanje, a vašu djecu izvodili daleko od vaših domova. Svi vladajući, kako god se zvali, imali su zajednički cilj, a to je srozati obrazovanje, definisati ih budžetskim korisnicima, nekome ko koristi kanton, zloupotrebljava i, naravno, prenijeti i vama tu sliku. Svi mediji na našem kantonu su u službi ili vlasti ili populističkih vijesti u kojima se često u komentarima psuje mater. Nama nisu dali pristup nikada da kažemo. Šta je s nama učiteljima, nastavnicima i profesorima čiji su roditelji odvajali zadnji dinar da bi od nas napravili ljude koji će biti prosvjetni radnici, a ima nas jako mnogo na ovom kantonu. Šta je s vašom djecom kojoj su ti isti mediji, portali, posredstvom ručetina vlasti, zabetonirali sliku profesora kao korisnika. Okrenuli ste pogled učenika od profesora koji pred njima podstiče na intelektualni razvoj vjerujući da učenici mogu postati ljudi koji će se izboriti sa vašim velikim greškama. Pogled vaše djece je okrenut ka prozoru da vide turiranje moćnog auta koje vozi kriminalac koji im je idol. Hoćemo li uspjeti obrazovati i spasiti od svih vas barem jednu generaciju koja neće otići u Njemačku, Austriju ili Sloveniju, generaciju koja će ostati i obračunati se sa svima”, stoji u pismu.

Na samom kraju, prosvjetni radnici pozivaju sve roditelje i učenike, roditelje koji su bili njihovi učenici, te poštene u vlasti i opoziciji, da u ponedjeljak, 24. juna 2019. godine, izađu na proteste, a spominju kako neće odustajati jer im je jasno da ljudi koji su izabrani nisu dobri, izvještava “Klix“.

