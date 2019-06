Mirsada će ovo ljeto na more, porodica dobila kravu

Advertisements

Obje akcije koje je pokrenulo Udruženje “Fokus” uspješno su završene i porodica Hadžić pred sobom sada ima svjetliju budućnost. U okviru završetka prikupljanja novca za ljetovanje i kravu, Udruženje “Fokus” mole sve one koji žele pomoći da novac od sada šalju samo na račun majke, a ne na oba računa kako je to rađeno do jučer.

Redakcija portala “Klix” jučer je razgovarala sa majkom Hamidom koja je kazala kako je izrazito zahvalna svima koji su pomogli u akciji prikupljanja novca i u ostvarivanju velike želje njene vrijedne kćerke Mirsade. Borba ove porodice nije završena, ali su mnoge bitke dobijene zbog pomoći koju su dobili u posljednjih nekoliko dana.

“Cijela porodica će ići na odmor u Makarsku početkom jula, što im je omogućila turistička organizacija “Vuković” iz Dubice. Oni su se prvi javili, te ih je porodica željela ispoštovati. Volio bih naglasiti da se porodica zahvaljuje svima koji su ponudili druge destinacije i novčanu pomoć“, kazao je za “Klix” predsjednik udruženja “Fokus” Nedim Krivdić.

Udruženje “Fokus” već je našlo kravu koju će pokloniti porodici Hadžić, a putem Paypal donacija prikupili su 1.743 KM, dok su lično primili 657 KM. Krivdić naglašava kako se daljnje uplate mogu vršiti na broj računa: 1613000087959752 na ime Hamida Dedić – Hadžić.

Advertisements

loading...

Facebook komentari