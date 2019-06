Kiša za vikend u BiH

Advertisements

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u petak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake poslijepodne. U drugom dijelu dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature kretaće se od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 27 do 33 stepeni Celzijusovih.

U subotu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i u večernjim satima u Bosni se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i gradom. U Hercegovini lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveru i sjeveroistoku.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevne od 27 do 33 stepeni.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

Slično vrijeme očekuje se i početkom naredne sedmice.

