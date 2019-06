Drastičan pad: Broj stanovnika u BiH mogao bi spasti na manje od milion!

Advertisements

BiH, prema procjenama UN-a, trenutno ima oko 3,3 miliona ljudi.

Naša zemlja će, prema srednjoj procjeni, do 2050. godine imati 2,68 miliona ljudi. Do kraja vijeka, dakle do 2100. godine, broj stanovnika BiH, prema srednjoj procjeni, past će na 1,64 miliona ljudi.

Međutim, prema pesimističnoj, donjoj varijanti koju je ovih dana objavio UN, BiH bi do 2050. mogla spasti na 2,46 miliona ljudi, a do kraja vijeka na samo 982 hiljade.

Prema najoptimističnijoj, gornjoj varijanti, BiH će do 2050. imati 2,9 miliona, a do kraja vijeka 2,54 miliona.

Ukupno gledajući, broj stanovnika naše planete trebao bi do 2050. godine dostići 9,7 milijardi ljudi u odnosu na današnjih 7,7 milijardi.

U svojim predviđanjima UN očekuje da će 2100. na Zemlji živjeti nešto manje od 11 milijardi ljudi, navodi “Biznisinfo“.

U izvještaju naslovljenom “Perspektive svjetskog stanovništva” potvrđuje se nastavak starenja svjetskog stanovništva zbog rasta očekivanog životnog vijeka i pada plodnosti.

