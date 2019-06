Stiže nam (ne)vrijeme: Četvrtak, petak, subota – pljusak i grmljavina!

Advertisements

Poslije podne, u Bosni uz postupno naoblačenje može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 33 stepena Celzijusa.

Petak – sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i sjevernim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak kiše. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena Celzijusa.

Subota – pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti, u većem djelu zemlje nestabilno vrijeme sa kišom pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena Celzijusa, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

