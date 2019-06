Bešlić: Iza protesta na gradskoj deponiji u Mostaru stoji nekakva politika

Advertisements

Kako piše “Bljesak” Bešlić je rekao da je deponija napravljena 60-tih godina prošlog stoljeća, kada je tamo bila vojna tvornica hemijskog oružja, te da u to vrijeme na tom mjesto nije bilo mnogo stanovnika.

“Moramo istini pogledati u oči i reći sljedeću stvar: Deponija je napravljena 60-tih godina prošlog vijeka, tamo je bila i vojna tvornica hemijskog oružja i tamo nije bilo mnogo stanovnika. Mi smo te domicilne isplatili, a ovi što su došli bespravno, gradili, oni su se naselili i oni su sada stariji od deponije koja je tu od 60-tih godina prošlog stoljeća. Znači, moraju i građani vrlo jasno da znaju što je starije – koka ili jaje, što je prije bilo. Još uz to kad kažem da su to većinom bespravni graditelji, onda morate znati da i gnjev građana mora izazvati i dati jednu drugu reakciju koju očito svakim danom sve više građani uviđaju a to je da iza ovoga stoji nekakva politika. I to onoga tko nema pravo da ima veće pravo od onoga koji je to pravo uredno kroz sve dozvole, kroz planove od Federacije, jer je ona nadležna za deponije, ona je u prostornom planu smjestila tu deponiju”, rekao je mostarski gradonačelnik.

Naglasio je kako je Grad Mostar zadnji koji je donio i potvrdio te odluke, te da su oni vrlo jasno iskazali posluh svim nivoima vlasti i uklopili se u strategiju i politiku koju je Bosna i Hercegovinqa potpisala sa Svjetskom bankom.

Istaknuo je kako demonstranti traže od gradonačelnika ono što gradonačelnik ne može obećati, jer to nije njegova nadležnost.

“Ja ne mogu u ime više razina vlasti da dam nekakav odgovor o datumu mogućnosti itd. Spreman sam da radim zajedno s njima, no očito oni ne žele da se dogovore, i to je poruka. Jer njihova poruka na kraju jučerašnjeg sastanka je bila ‘ne bi mi sjedili s vama gradonačelniče da ovdje ima gradsko vijeće’. A ja sam rekao njima, ali gradsko vijeće i da sjedi ovdje s vama, ne bi moglo riješiti ništa jer ne ovisi o gradskom vijeću Grada Mostara. Ovdje je cilj da se kriza donese u Grad Mostar”, naglasio je Bešlić i pozvao građane na razumijevanje da “jednostavno prihvate činjenično stanje, jer sigurno da pravna država onda mora djelovati”.

Govoreći o protestima na deponiji naglasio je kako mu nije želja rješavati stvari na grub način te istaknuo kako je “na terenu dosta djece, što je manipulacija i čime će se svakako pozabaviti Centar za socijalni rad Grada Mostara”.

Osvrnuo se i na zaštitu prirode i na rad pročistača, te naveo kako mediji prenose neistine o otrovu piralenu, “što nitko nije dokazao i nažalost mediji to objavljuju bez ikakvih dokaza”. ‘

“Tim se pravi šteta gradu i želio bih da se priča pozitivno, jer to je jedini način za zdravi život na našim prostorim”‘, poručio je Bešlić.

Podsjetimo, građani su jučer odbili inicijativu Grada Mostara prema višim razinama vlasti, prvenstveno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da se pronađe druga lokacija za deponiranje krupnog otpada i izgradnju nove regionalne deponije na području Grada Mostara.

Građani Mostara već danima negoduju zbog stanja u ovom gradu.

Prvo su aktivisti Građanske inicijative Jer nas se tiče blokirali prilaz deponiji Uborak, što je zatim prouzrokovalo višednevni neodvoz smeća u Mostaru, pa su građani i u tom smislu počeli stvari “uzimati u svoje ruke”.

Mostarci su počeli na određenim lokacijama u gradu čak i paliti smeće, a niti jedna institucija u gradu nije reagirala na informaciju o puštanju velikih koncentracija otrova, piše portal Bljesak.

Advertisements

loading...

Facebook komentari