Suđenje Atifu Dudakoviću: Svjedok vidio tijelo Dimitra Jevića pored kuće

Advertisements

Mrđa je rekao da je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, bio na grahovskom ratištu kada je Peti korpus probio linije, te da je sa grupom od 12 saboraca krenuo u povlačenje prema Grmeču, jedinim putem koji su znali.

On je naveo da putem nisu vidjeli ni civile, ni vojsku, a da je u selu Revenik pored kuće vidio tijelo Dmitra Jevića koje je ležalo potrbuške u bijeloj majici sa ranom na leđima, a kojeg je znao kao vozača autobusa.

Mrđa je rekao da je jedini vidio tijelo jer su njegovi saborci prošli ispod kuće, te dodao da im je kasnije to ispričao.

Svjedok je naveo i da su uveče stigli do njegovog sela Smoljani, gdje je bilo mnogo dima od zapaljenih kuća, prenosi Birn.

On je dodao da su se on i njegovi saborci u Lušci Palanci spojili sa pripadnicima VRS-a, na teritoriji opštine Sanski Most, a da je na Manjači sreo Jevićevog brata i rekao mu šta je vidio.

Na pitanje odbrana da li je siguran da su jedinice takozvane Armije BiH prošle kroz selo Revenik, svjedok Mrđa je odgovorio da ih nije vidio, napominjući da mu je poznato da je prije ovih događaja bila akcija “Oluja”.

Svjedok je rekao da ne zna da li je Jević bio negdje angažovan, kao ni da se njegovo ime nalazi na spomeniku palim borcima nedaleko od mjesta gdje danas radi.

Kao svjedok je saslušan i Radivoje Jević, koji je izjavio da mu je Mrđa u Lušci Palanci rekao da je vidio njegovog mrtvog brata u Reveniku.

Jević je ispričao da je u decembru 1995. godine pozvan na identifikaciju u Novi Grad i da je brat imao ulaznu ranu iza uha, a izlaznu na čelu, te da nije imao drugih povreda na tijelu.

Svjedok je naveo da je njegov brat Dmitar bio 1938. godište i da je bio u radnoj obavezi kao vozač radnika u šumarstvu.

Jević je potvrdio da se ime Dmitra i još jednog brata nalaze na spomeniku palim borcima.

Na pitanja odbrana, svjedok je rekao da je tokom rata viđao brata i da je znao nositi maskirni prsluk, a ispod njega civilnu odjeću.

Tužilaštvo BiH tereti Dudakovića i još 15 pripadnika i komandanata Petog korpusa takozvane Armije BiH za zločine protiv čovječnosti na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području opština Bihać i Cazin.

Osim Dudakovića, optuženi su Ekrem Dedić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić zvani “Šiljo”, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Ale Hodžić zvani “Pumparica”, Edin Domazet, Ejub Koženjić zvani “Ejko” i “Šeširdžija”, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.

Posmrtni ostaci jednog broja žrtava pronađeni su po završetku rata i ekshumirani iz više pojedinačnih i masovnih grobnica, a za nekima se još traga.

Dio optužnice za Dudakovića odnosi se na ratne zločine nad žrtavama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama Narodne odbrane Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna, za vrijeme sukoba u Cazinskoj krajini, na području opština Bihać i Cazin.

Suđenje će biti nastavljeno u ponedjeljak, 24. juna, piše “Srna”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari