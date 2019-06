Damir Arnaut: “Bilo mi žao gledati Zvizdića kako posmatra pravno nasilje koje provodi Krišto”

Advertisements

Bilo mi je žao gledati gospodina Zvizdića kako posmatra pravno nasilje koje provodi gospođa Krišto. Ali on je tamo zahvaljujući devet glasova SDA i ostatku glasova koji su došli iz HDZ-a i SNSD-a. Njegova pozicija znatno ovisi od HDZ-a i SNSD-a i njemu ne preostaje ništa drugo nego da posmatra to pravno nasilje, kazao je za “N1” poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Još jedna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je bez rezultata. Vaš komentar na dešavanja na sjednici?

Pravna anarhija iz VSTV-a se prenijela u Parlamentarnu skupštinu. Imali smo dvije sporne odluke predsjedavajuće Krišto koje su potpuno pravno neutemeljene. Prva sporna odluka je termin “kvorum za odlučivanje” koje ne postoji nigdje, ni u Ustavu niti u Poslovniku. Postoji samo kvorum za rad. Krišto je u potpunosti izmislila taj termin. Druga sporna situacija je da se o dnevnom redu Parlamentarne skupštine ne glasa. Možete pogledati posljednjih 10 godina i vidjeti da se nikad nije glasalo za dnevni red. Glasa se samo o izmjenama i dopunama dnevnog reda. To je jedno pravno naselje. Najgore je što je sve ovo izvedeno samo u svrhu zaštite onog što se dešava u VSTV-u.

Kolegij radi blokadu Predstavničkog doma. Bilo mi je žao gledati gospodina Zvizdića kako posmatra pravno nasilje koje provodi gospođa Krišto. Ali on je tamo zahvaljujući devet glasova SDA i ostatku glasova koji su došli iz HDZ-a i SNSD-a. Njegova pozicija znatno ovisi od HDZ-a i SNSD-a i njemu ne preostaje ništa drugo nego da posmatra to pravno nasilje.

Nijedna stranka ili strana ne može samostalno blokirati rad Parlamenta. Ali kada predsjedavajuća Krišto ne želi sazvati sjednicu bilo koji od predsjedavajućih može na svoju inicijativu to uraditi. Od Radmanovića ne očekujemo da to uradi, ali je pitanje zašto to Zvizdić ne radi. Možda on čeka 6. avgust kada će preuzeti predsjedavanje.

Rekli ste pravna anarhija iz VSTV-a se prenijela u državni parlament. Kako vidite stanje u pravosuđu?

Jutro kada je VSTV prvi put glasao – sastali su se u 9 sati, a mediji su objavili da su 9:15 dali bezuslovnu podršku predsjedniku Tegeltiji. Duže je trajala traka nego što su razmatrali…i nije čudo što strane ambasade upozoravaju ovo tijelo da neće biti finansija, da neće biti pomoći i donacija. Treba istaći da je ogromna većina ljudi u pravosuđu poštena.

Sprega politike i pravosuđa?

Završio sam pravo i bio sam advokat u SAD-u i tamo je apsolutno nezamislivo da neko iz pravosuđa i politike sjede zajedno osim ako nisu išli zajedno na fakultet, bili cimeri… Na Zapadu nije samo bitna korupcija nego je bitna i ta percepcija korupcije.

Migrantska kriza već neko vrijeme traje u Bosni i Hercegovini. Šta se stvarno može uraditi?

Zakonom o smanjenju naknada u komisijama, koji je prošao na moju inicijativu, ušteđeno je dva miliona maraka godišnje i do mene dolaze informacije da su se državne institucije “snašle”. Sada se daje novac za stimulacije. Ne daje se više novac za komisije nego sada se daje za stimulacije. I već deset puta sam postavio pitanje Vjekoslavu Bevandi gdje je tih dva milona godišnje. Ako računamo od 2015. godine znači da je ušteđeno osam miliona KM. Zamislite da je taj novac raspodjeljen za zaštitu granice ili da se iskoristi za pravljenje adekvatnog smještaja migrantima da se ne opterećuje budžet Unsko-sanskog kantona.



Sjednica PIC-a o situaciji u BiH?

Bez međunarodne zajednice ova zemlja bi bila u goroj situaciji. Nadam se da će se PIC na ovoj sjednici posebno pozabavati temom reforme pravosuđa.

Advertisements

loading...

Facebook komentari