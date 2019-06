Advertisements

U Hercegovini sunčano, uz umjeren porast naoblake poslijepodne što može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 26 do 31 stepeni Celzijevih.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 22 stepena Celzijeva.

