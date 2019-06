U Hitnoj pomoći sve više osoba s ujedima krpelja, direktor tvrdi da ometaju rad ekipa

Advertisements

Međutim, u zadnjih nekoliko dana pacijenti u Sarajevu ne mogu izvaditi krpelja u Hitnoj pomoći zbog toga što ujed krpelja ne predstavlja medicinsko stanje koje zahtijeva hitan tretman.

Adem Zalihić, direktor JU Hitna pomoć KS, kaže da literatura urgentne medicine nigdje na svijetu ne tretira ujed krpelja kao hitno medicinsko stanje.

“Mi smo prestali primati takve pacijente ponukani situacijom od prije tri noći. Te noći smo na protokolu imali čak 21 slučaj vađenja krpelja, a u međuvremenu je došao jedan pacijent s jakom povredom glave, tj. s obilnim krvarenjem, a nijedan pacijent s krpeljom ga nije htio pustiti na pregled. Pojedini su se čak i bunili kada je ljekar napravio selekciju prema prioritetima“, kazao je Adem Zalihić.

On je istakao i to da je sramota što se u ovakvim slučajevima ne poštuje ljekarska služba niti građanska etika. Također, Zalihić još jednom naglašava kako ujed krpelja ne spada u domen hitne medicinske pomoći i apeluje na sve građane da imaju razumijevanja.

“Pacijenti s ujedom krpelja trebaju se javiti svom porodičnom ljekaru. Svi oni koji dolaze nama samo nam ometaju rad. Puno je takvih pacijenata. Znači, neko bi rado ostavio pacijenta s infarktom da čeka u čekaonici dok on izvadi krpelja. To ne smijemo dozvoliti. To nije moralno, nije etički, a ljudi, nažalost, sve manje imaju sluha. Da ne bi došlo do zabune, ljudi s ujedom krpelja jesu za medicinsku pomoć, ali ne za hitnu“, istakao je Zalihić, piše “Klix“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari