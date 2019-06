Džaferović: Mostar je Bh. grad u kojem moraju ravnopravno živjeti Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Ostali

Advertisements

Šefik Džaferović podsjetio je da je akcija oslobođenja Mostara od srpsko-crnogorskog agresora jedna od prvih akcija Armije RBiH tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Prisjećajući se šehida i boraca koji su tokom agresije izgubili živote, Džaferović je rekao da su upravo oni najzaslužniji što danas građani Bosne i Hercegovine uživaju slobodu, pišu vijesti.

– Ono kroz što su prošli u tom vremenu Mostar i Bosna i Hercegovina nikada se ne smije zaboraviti. To moramo prenositi na mlađe generacije. Događaji poput današnjeg, koji veličaju i podsjećaju na vrijeme odbrane veoma su važni i jedan su od načina očuvanja sjećanja na sve što se izdešavalo, rekao je Džaferović.

Kaže i da su tendenciozni komentari o tome kako je Mostar oslobodio samo HVO, ništa drugo nego zlonamjerni spin.

– To spinuju oni koji zagovaraju velikodržavne projekte. Mostar su od srpsko-crnogorskog agresora odbranili i pripadnici Armije RBiH, i Bošnjaci i bh. patrioti. To jasno kažemo uvijek i svugdje i toj vrsti spina nikada nećemo podleći. Neke snage ovaj prostor, odnosno grad Mostar žele vidjeti kao hrvatski stolni grad. On nije nikada, niti će biti hrvatski stolni grad, niti podijeljen grad. Mostar je naš, bosanskohercegovački grad, grad u kojem moraju ravnopravno živjeti i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, i ostali, rekao je.



