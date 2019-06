Prijeti li Mostaru epidemiološka katastrofa?

Advertisements

Stoga se blokade odvoza smeća nastavljaju, a mještani naselja Vrapčića i Livča poručuju odvoz smeca neće biti omogućen dok ne dobiju obećanje o izmještanju i pronalasku nove lokacije za odlaganje otpada.

Već peti dan Mostar se guši u tonama smeća. Kontejneri su puni, pa su građani primorani smeće ostavljati na ulici.

Smeća ima posvuda, u i oko kontejnera, a situaciju pogoršavaju visoke temperature zbog kojih se neugodni mirisi brže šire. Građani Mostara su ogorčeni, s razlogom su kažu zabrinuti za svoje zdravlje.

Evo šta su nam kazali:

“Katastrofa, gadi mi se, ovo je ciganski grad”;

“Nemam riječi za ovakvo ponašanje, sugrađanja i rukovodstva, da nikog ne zanima ništa. Svi su po kozmetičkim i frizerskim salonima, a gdje i kako živimo, gore nego džamahirije”;

Posebno su zabrinuti turistički radnici, na ovaj način se kažu šalje vrlo loša slika u svijet.

“Ovo je sramota, stranci me pitaju šta je ovo, i moraš objasniti da ljudi štrajkuju, ne znam šta ću im reći drugo”, poručio je turistički radnil.

A štrajkuju već pet dana, 24 sata. Na problem odlaganja smeća na deponiji Uborak ukazuju duže vrijeme. Na deponiji, na kojoj se treba nalaziti samo komunalni otpad, odlaže se, tvrde medicinski i animalni otpad, te druge sumnjive materije.

Situacija se posebno zakomplicirala kad se saznalo kako je na deponiju nelegalno odloženo i šest tona opasnog mulja s pročistača otpadnih voda u kojem se navodno nalazi kancerogeni piralen.

A današnji pregovori predstavnika građana i udruženja iz sjevernih mostarskih naselja i gradske vlasti Mostaru nisu rezultirali deblokadom deponije.

“Uvjet koji je nama dostavljen, da mi danas kažemo da će deponija primati otpad koliki je njen kapacitet do kraja godine ili naredne godine, da će se naći nova lokacija i izmjestiti na neku novu deponiju, Grad Mostar uz najbolju volju ne može da prihvati ovakav stav”, kazala je Radmila Komadina, savjetnica gradonačelnika Mostara.

Stoga, druga strana poručuje, Uborak ostaje blokiran do ispunjenja zahtjeva.

“Ako federalno ministarstvo ili već ko je nadležan da svoj potpis da garantuju izmještanje deponije u roku od 12 mjeseci, mi pušramo odmah to, a do tada to ne mžemo uraditi”, naveo je Omer Hujdur iz Udruženja „Jer nas se tiče“.

Za to vrijeme Mostar je na rubu epidemiološke katastrofe. A u vezi s tim reagovala je i Američka ambasada.

“Smeće na ulicama Mostara na prevelikoj vrućini. Zabrinjavajući izvještaji o toksičnom otpadu u vodi. Građani Mostara trebaju funkcionalnu vladu koja će se pozabaviti kritičnim pitanjima i ostalim stvarima. Građani Mostara trebaju izbore”, poručuju.

Za mještane je jedino, a za nadležne najgore rješenje, da se deponija zatvori i izmjesti. A dok se rješenje ne iznađe, pojedini građani svoj bunt iskazuju simboličnim odlaganjem smeća ispred Gradske vijećnice, izvještava “N1“.

