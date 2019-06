Vremenska prognoza za naredne dane u BiH

Advertisements

Poslije podne ili krajem dana ponegdje u centralnim i zapadnim područjima Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stupnjeva, piše “N1“.

Nedjelja – u većem dijelu naše zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.

Ponedjeljak – umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

