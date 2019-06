Advertisements

Najtoplije je u Banjaluci, Brčkom i Doboju, gdje je u 20 časova izmjeren je 31 stepen Celzijusa.

Visoke vrijednosti izmjerene su i u Tuzli (30), Neumu i Mostaru (29), Sarajevu Prijedoru i Novom Gradu (28).

Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena, piše “N1“.

