U Neumu jutros 17 stepeni: Večeras stiže zahlađenje, a od sutra – snijeg

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Bugojno i Jajce 6, Ivan Sedlo, Srebrenica i Zvornik 9, Banja Luka, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 10, Bihać i Doboj 11, Brčko, Livno, Široki Brijeg i Trebinje 12, Gradačac i Mostar 13, Grude 14, Neum 17 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 934 milinara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada, piše “Radiosarajevo.ba“.

Bioprognoza: Tmurno vrijeme, uz povećanu naoblaku i padavine, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati jače poteškoće. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Prije podne padavine se očekuju u Hercegovini i Krajini, a u drugoj polovini dana i u ostalim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 20 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinma će padati i snijeg. U večernjim satima, usljed opadanja temperature zraka, granica padavina snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 800 metara nadmorske visine. U Bosni vjetar u jutarnjim satima mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. U Hercegovini jugo veći dio dana. Temperatura zraka u Bosni između 5 i 12°C. U Hercegovini jutaranja temperatura zraka između 7 i 12°C, a najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini oblačno u nizinama sa kišom i pljuskovima. Usljed zahlađenja granica padavina snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 600 metara nadmorske visine. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C.

U utorak preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13°C, na jugu do 17°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

