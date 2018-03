Maureen Cormack: Izborni zakon treba biti kompromis kojim niko neće biti zadovoljan

Ambasadorica je istakla kako očekuje od domaćih političara da postignu kompromis u vezi Izbornog zakona, kako bi bio riješen problem koji je blokirao i mnoge druge procese u Bosni i Hercegovini.

– Već neko vrijeme Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nastoje da omoguće i da olakšaju dijalog među političkim strankama u vezi sa Izbornim zakonom. Zašto? Da bi poslije izbora mogao da bude formiran Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što je potrebno jeste da stranke, koje imaju i odgovornost i kapacitete, jednostavno počnu raditi na tome da postižu kompromise da bi se napredovalo tim putem, jer mi smo imali puno zajedničkih sastanaka sa strankama, kao što smo imali i odvojenih sastanaka sa strankama. Postoji čitav niz praktičnih rješenja do kojih je moguće doći – istakla je ambasadorica Cormack.

Amerikanci ne podržavaju nikoga, žele zajednički rad političara

Ona je opovrgla priče da Amerikanci podržavaju ovu ili onu stranku, ovog ili onog lidera. Kaže kako SAD podržavaju rad lokalnih lidera, njihov zajednički rad kako bi došli do toga da se dobiju novu verziju Izbornog zakona.

– Kroz tu verziju će biti omogućeno, prvo, da izbori budu održani, drugo, da se provedu rezultati izbora na slobodan, pravičan, demokratski način. Ono što je potrebno jeste da se počne normalizirati situacija, da se dođe do političkih promjena koje će onda omogućiti da Bosna i Hercegovina ide naprijed i napreduje. Ono što je zaista najvažnije reći je da pri postizanju tih kompromisa nijedna strana neće biti savršeno sretna, nijedno rješenje neće biti savršeno, ali će omogućiti ovo što sam rekla. A, na kraju, kada se razgovara i radi na kompromisu, o tome se u kompromisima i radi. Nikad niko nije potpuno sretan – rekla je Cormack.

Ambasadorica je izbjegla direktno odgovoriti na pitanje šta ako sadašnja pat pozicija oko izmjena Izbornog zakona dovede u pitanje i same oktobarske Opće izbore, a zbog određenih političkih snaga koje stalno generiraju krizu.

– Prije svega želim reći da nas uvijek uče da ne odgovaramo na hipotetička pitanja. No, ono što je važnije jeste da svi treba zajedno da radimo na tome i planiramo uspjeh, jer on jeste moguć. Postoji način da taj uspjeh bude postignut. Na tome trebamo raditi svi – građani i Međunarodna zajednica i lideri – pronaći rješenje koje će biti moguće provesti. Apsolutno ne postoji nijedan razlog da dođe do krize u ovoj godini i mi zaista ne podržavamo nikoga ko na neki način doprinosi generiranju te krize – ističe ambasadorica.

Američke firme bježe iz BiH zbog korupcije

Govoreći o borbi protiv korupcije, ambasadorica je potvrdila da je ona jedan od najvećih problema BiH. To je, kako je rekla, problem koji ometa razne vrste aktivnosti koje bi bile provedene na terenu, a naravno, sprečava dolazak stranih investicija da bi se radilo na popravci ekonomske situacije i na ekonomskom rastu zemlje.

– Američke kompanije koje postoje ovdje, stalno se, non-stop, susreću sa raznim problemima na političkom nivou. Investitori, koji dođu u Bosnu i Hercegovinu sa željom da ulažu, odu. Zašto? Zato što uvide da ne postoji korektan, podjednak tretman da bi ostali ovdje i ulagali. Jednostavno, takva situacija mora se riješiti, mora prestati. Govorili smo koliko je važno obrazovanje, koliko je važna mogućnost da se otvaraju nova radna mjesta, koliko je važan ekonomski rast. Često oni isti političari koji govore o tome koliko je, recimo, pravosuđe važno, koliko je važna situacija u pravosuđu, su oni koji se miješaju negativno u ta pitanja i sprečavaju ekonomski razvoj. Znamo da je jedna od većih zabrinutosti potreba da se izmijeni Zakon o krivičnom postupku. Prošlog ljeta, također, je Ustavni sud donio odluku da su određene stavke ili odredbe u tom zakonu neustavne. Znači, potrebno je raditi na izmjeni Zakona o krivičnom postupku. Koliko znam, napravljeni su određeni koraci u tom smjeru. Međutim, mislim da je sada bitno da ti amandmani i izmjene, kakve god da budu, moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima i, također, trebaju jačati, a ne slabiti pravosuđe i situaciju u Bosni i Hercegovini – istakla je američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini.

Maureen Cormack je u intervjuu za “BHRT” istakla da razne paravojne formacije, kao instrument određenih globanih političkih ciljeva, zaista mogu da doprinesu destabilizaciji Bosne i Hercegovine.

– Evo, ovih dana čitamo u medijima, slušamo o dolasku “Noćnih vukova”. To je organizacija, koja je sankcionirana u decembru 2014. godine. Razlog za nametanje sankcija toj organizaciji bio je njihov doprinos destabilizaciji Ukrajine. Nadamo se, zaista, ovdje u Bosni i Hercegovini, da će svi partneri i svi akteri raditi zajedno na tome da okruženje u Bosni i Hercegovini bude stabilno i sigurno tako da bi građani mogli da napreduju ka ciljevima koji su pred njima – istakla je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.

