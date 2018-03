Franjo Topić direktno: Hrvati u BiH žive najbolje, žive bolje nego u Austriji, a evo i činjenica…

Njegov optimizam o životu Hrvata u BiH mnogima se ne sviđa, ali tvrdi da su činjenice koje dijeli s javnošću realne i lako provjerljive, piše “Radio Slobodna Evropa“.

RSE: Profesore Topiću, Vaša knjiga Vjera i kultura privukla je pozornost javnosti u BiH. Međutim ovdje na Balkanu prisutna su izjednačavanja vjere i nacionalnosti, a ne vjere i kulture. Kako gledate na to?

Topić: To treba uzeti kao činjenicu. Vjera je ovdje odredila naciju – i kod pravoslavaca i kod katolika i kod muslimana. Posebno je to vidljivo zadnjih desetljeća. Treba pustiti ljudima da bude kako oni žele. U Albaniji je, primjerice, sličan broj katolika, pravoslavaca i muslimana, ali je ista nacija. Time je to lakše, ali kod nas nije. Ja mislim da se ne trebamo zbog toga ljutiti jedni na druge.

Stranke u BiH to zloupotrebljavaju. Mislim da je to šteta. I što je još specifično ovdje, ljudi vrlo često upotrebljavaju vjeru, da ne kažem da je zloupotrebljavaju. Ovdje se mora riješiti nacionalno pitanje, ali ne na način da takve stvari suprostavljamo nego da ih harmoniziramo i tražimo ono što je zajedničko. A stranke, one ovdje vode računa jedino o izborima i osobnim interesima.

RSE: Zbog širenja i isticanja samo važnosti nacionalnog pitanja u BiH, mnogi ljudi su digli ruke od ove zemlje i napustili je. Naravno, većina ih je otišla zbog ekonomskih razloga. Vi danas kažete da je odlazak ljudi neopravdan.

Topić: Ja sam osobno tužan zbog odlaska. Ja stalno ponavljam, jer sam bio cijeli rat u Sarajevu i BiH, da mi ne trebaju ni zemlja ni zgrade. Meni trebaju samo ljudi. U funkciji ljudi je sve ostalo. Ja mislim da mnogi idu krivo. Razumljivo je da odu ljudi koji nemaju posao, ali odlaze nam ljudi koji imaju posao. To nije dobro. Mislim da se mnogi zavaravaju. Morate znati da nitko u Europi ne može živjeti od jedne plaće.

RSE: Jedno od dosta aktualnih pitanja je i položaj Hrvata u BiH. Zato ću vas izravno pitati, kakav je po Vašem mišljenju, ali iskustvu, danas položaj Hrvata u ovoj zemlji?

Topić: Slično kao i kod drugih naroda. Znam da sam netipičan, ali mislim da nismo imali više nacionalnih i vjerskih prava. HKD (Hrvatsko kulturno društvo, op.a.) Napredak ima koliko hoćete nacionalnih prava. Jer, mi smo nacionalno društvo. Ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti i mogu živjeti. Ono što je problem u BiH jeste što se većina stvari gleda kroz politička prava. Ali morate znati da niti jednoj stranci nije dovoljno vasti i kada je nema onda je ljuta.

RSE: Mnogo se govori i o Izbornom zakonu u BiH.

Topić: To nije pitanje svih pitanja. I slažem se da treba ljudima osigurati da biraju svoje predstavnike, dakle ne trebaju drugi drugima birati. Kako će to postići političari u praksi, ne znam. Uostalom neka odluče sami, jer za to su plačeni, a zato su i izabrani.

RSE: Kako Hrvati u BiH žive?

Topić: Najbolje žive od svih ostalih. Bolje žive ovdje nego u Austriji, u prosjeku. A evo nekoliko činjenica. Hrvati Viteza imaju više zaposlenih nego svih 130.000 Hrvata u Austriji. Treba biti osjetljiv prema ljudima koji su izgubili svoja radna mjesta, primjerice u Tuzli. U tom gradu su ugašene tvornice i naravno da je teško napraviti tranziciju.

Međutim, treba govoriti i o drugim primjerima. U Kreševu nema nezaposlenih. U Bijeljini je napravljeno više u posljednjih petnaest godina nego u prijašnjih stotinu godina. U Kiseljaku je napravljeno više u zadnjih dvadeset godina nego u prijašnjih 100 godina. Ali, mnogi ljudi su sebi postavili visoke zahtjeve i ciljeve. Ne može se sve preko noći.

RSE: Zašto je onda stvorena negativna slika u javnosti o položaju Hrvata u BiH. Tko je odgovoran za to?

Topić: Mediji najviše prate političare, ali nisu samo mediji krivi. Političari stvaraju ovakvu sliku u javnosti. Moram reći da sam ja optimist, odnosno da nisam pesimist. Jer, HKD Napredak je napravio više u hrvatskoj kulturi nego svi Hrvati Europe zajedno. Ja ne govorim ovo napamet. Govorim kao profesor teologije, kao svećenik. Napredak pokazuje dobrim dijelom kako se ovdje može dobro živjeti.

