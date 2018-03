Poplave u Prijedoru: Željko Đurić spava u automobilu zbog poplavljene kuće

Ta informacija ne znači mnogo Željku Đuriću, iz naselja Raškovac kod Prijedora, kojem je voda ušla u kuću u noćnim satima, javlja Anadolu Agency (AA).

“Navikao sam kao i prije, ono prvi put kad je bilo, kad sam gazio vodu do pasa. Po noći je nešto lupilo, odem u kuhinju, a ono pali frižideri. Kad sam ustao s kreveta, do koljena u vodi. Uspio sam se izvući da ne budem mokar pa nekako će biti. Sana polako opada, evo i kamenčića ovdje, bili su u vodi, ali ide pomalo i ona se vraća, a to pomalo će biti tri četiri dana, a ja u kuću neću moći ni za osam dana”, kazao je on.

Đurić je privremeni smještaj pronašao u automobilu.

“U njemu mi je fino, imam dva ćebeta i dva jorgana i danas sam uzeo dva jastuka na pijaci. Sad mi je fino. Izdržaću, a ako ne izdržim, imam 80 godina. Nekako će da bude. Šta ću, moram, viša sila”, tješio se Đurić.

Na području grada Prijedora zaplavljeno je oko 100 kuća i velike površine obradivog zemljišta u naseljima Raškovac, Brezičani i Gomjenica, a prekinuta je i komunikacija naselja Bišćani s gradom zbog plavljenja puta.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković medijima je danas izjavu o situaciji u Prijedoru, nakon izlijevanja rijeke Sane, dao u blizini poplavljenog područja kod gradskog mosta.

“Šteta koja je nastala postoji, ali ona nije u znatnoj mjeri kao što je bila 2014. godine”, rekao je on i dodao da bi poplavljeni prostor bio veći da tokom prošlih godina nisu izrađeni nasipi na pojedinim područjima koja su ranije plavljena.

Na pitanje zašto nisu završeni radovi na regulaciji rijeke Sane u naselju Gomjenica, koja je izišla iz svog korita i koja predstavlja opasnost za veliki broj stambenih objekata, odgovorio je da nisu urađeni zbog nerješenih imovinskih odnosa.

Vodostaj rijeke Sane jutros je iznosio 425 centimetara ili 31 centimetar iznad kritične linije. Njen vodostaj nije očitan s mjerne letve koja se decenijama nalazila na mostu, jer je, kako je saopšteno iz Civilne zaštite, zbog dotrajalosti odnijela voda. Informacije su prikupljene na osnovu drugih indikatora.

Upitan zašto poslije poplava iz 2014. godine nisu stavili novu mjernu letvu, šef Odsjeka Civilne zaštite grada Prijedora Dušan Vranješ rekao je da to nije njihov posao.

“Mjerenje vodostaja je u nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Direkcije za vodu i mi smo, kao lokalna zajednica, davali sugestije. U završnoj fazi je instalisanje mjernih instrumenata za automatsko očitavanja vodostaja”, objasnio je Vranješ.

