Sanirana klizišta u sarajevskim naseljima Boljakov Potok, Dobroševići i Aneks

Za te radove Kantonalna uprava civilne zaštite izdvojila je oko 160.000 konvertibilnih maraka, dok je Općina Novi Grad za izradu projektne domunetacije izvojila oko 50.000 konvertibilnih maraka.

Kantonalna uprava civilne zaštite prvi put je finansirala radove na sanaciji klizišta na području Novog Grada.

U ovoj godini planirana je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju još četiri aktivna klizišta čije trenutno stanje prijeti ugrožavanju ljudskih života i materijalnih dobara, piše “Fena”.

“Razmatrajući prioritete odlučili smo da, nakon pribavljanja tehničke dokumentacije pristupimo sanaciji klizišta u ulici Avde Hodžića do broja 55, gdje će se sanirati širi obuhvat klizišta, koje se nalazi u gusto naseljenom dijelu naselja Švrakino Selo, gdje nije adekvatno riješena fekalna i oborinska kanalizaciona mreža, što je doprinjelo pogoršanju situacije na terenu. Također, u planu je i sanacija klizišta u ulicama Rafaela Gaona od broja 29 do broja 41 u Buča Potoku, zatim klizišta u ulici Saita Orahovca broj 9 i Senada Čolića do broja 22 u Naselju heroja Sokolje”, pojasnio je Fahrudin Kazazić, pomoćnik općinskog načelnika u Službi za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo.

Naglasio je da je njihova sanacija hitna s obzirom na činjenicu da se radi o aktivnim klizištima koja se nalaze u urbanim područjima. Za rješavanje tog problema Općina Novi Grad je iz budžeta izdvojila oko 300.000 konvertibilnih maraka.

Prema Kazazićevim riječima na području općine Novi Grad trenutno ima desetak aktivnih klizišta, uglavnom u padinskim naseljima. Općina iz budžeta kontinuirano izdvaja značajna finansijska sredstva, tako da se svake godine na području ove lokalne zajednice sanira dva do tri klizišta.

U prethodnom periodu sanirana su klizišta u ulici Grada Bobovca u Buča Potoku, kao i klizišta u ulicama Ragiba Džinde do broja 156, Hekim Oglu ali-paše od broja 52 do broja 56 u Boljakovom Potoku i Izeta Karšića do broja 16 u naselju Briješće.

