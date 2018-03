STIGLA PROMJENA VREMENA, KIŠA ĆE PADATI SVE DO…: Donosimo prognozu vremena za narednih nekoliko dana

U ostatku Bosne sunčano, uz postupno naoblačenje poslijepodne. Kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslijepodne ili u večernjim satima kiša u većini područja, osim u Krajini. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevne od 10 do 19 °C.

Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom. Krajem dana ili u večernjim satima prestanak padavina. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevne od 8 do 16 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. Poslijepodne bez padavina u Krajini i Posavini. Krajem dana i u večernjim satima razvedravanje. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevne od 7 do 14 °C.

U četvrtak pretežno sunčano. U jutarnjim satima magla po kotlinama Bosne. Krajem dana i u večernjim satima naoblačenje, koje će u Hercegovini, Krajini, Posavini i na jugozapadu Bosne donijeti kišu. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevne do 16 °C.

