“Borci se nisu suprotstavili policiji, zbunjeni su”

On je za “N1” kazao da je razgovarao s privedenima i da su oni zbunjeni…

“Ukupno je deset uhapšenih, dva lica su hospitalizovana, bit će prekršajno kažnjeni. Nije bilo suprostavljanja boraca policiji, ova lica nisu zadobila teže povrede. Ta lica će biti van pritvora što je dobro. Zbunjeni su, nije prijatno, radi se o borcima koji se su smrzavali“, kazao je Ajanović.

Član porodice jednog od privedenih Ismet Salkić je ispričao nekoliko detalja jutrošnjeg događaja.

“Rekli su da je zet priveden, sjeo sam u auto i došao. Zvao me advokat, dao sam punomoć, dao izjavu, on je svoje odradio, čekam da izađe i da idemo kući“, dodao je on.

